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مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 27.. سميحة تكتشف وجود الجدة في مصر

كتب:

مريم جاد
01:18 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تستمر أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بالتقدم، مع اقتراب أسرة سميحة من الجدة سوسو للحصول على الإرث، حيث انتهت الحلقة السابقة باكتشافهم كذب إدريس وأنّ الجدة لا تزال بمصر، فماذا ستفعل يسرا لإيجاد الجدة؟.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 27

يبحث الجميع عن الكارت في الحديقة، ويخبرهم إدريس ابن إيزابيلا أنّ الجدة سوسو ذهبت لأداء مناسك العمرة، فيعتذر للدكتورة سميحة ويخبرها أنّ سيارته لا تستطيع الذهاب للسعودية، وتكتشف يسرا أنّ إدريس يكذب عليها بمساعدة سمير.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ومسلسل 1000 حمدالله على السلامة، بطولة يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد