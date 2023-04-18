«حياة كريمة» يهدي مواطنا مبلغا ماليا لمضاعفة عدد الوجبات لغير القادرين

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة مواطن يعد وجبات جاهزة لغير القادرين في منطقة مصر القديمة، وبالتحديد بشارع قصر الشمع.

وقال المواطن خلال البرنامج: «بعمل خير وارثه من والدي الذي كان يعد طعام لغير القادرين في شهر رمضان، وهذه عادة لا تنقطع لدينا».

يعد الوجبات منذ الصغر

وأضاف: «منذ صغري وأنا أعمل في إعداد الطعام لغير القادرين منذ نحو 25 سنة، أنا وشقيقي، وهناك 400 إلى 500 وجبة يتم توزيعها على غير القادرين سواء داخل المنطقة أو من الخارج».

تدبير الأموال

وتابع: «دائما ما يدبر الله المال الذي يمكننا من إعداد الوجبات التي تكفي غير القادرين»، لتهديه مبادرة حياة كريمة مبلغا ماليا لمضاعفة عدد الوجبات.