«حياة كريمة» تهدي مواطنا يعاني من جلطة مبلغا من المال

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة رجل بسيط يبيع «فوط سيارات» وإكسسوارات سيارات بسيطة، وهو مصاب بجلطة، وقال إن الجلطة أثرت على عينه اليسرى ولا يرى بها كما يعاني اهتزازا في المشي، ويتناول إفطاره في الشارع.

وأضاف: «أقف في الشارع من 10 صباحا حتى 10 مساءً، بمعدل 12 ساعة، وأتحصل على نحو 70 جنيها، وأكسب 5 جنيهات أو 10 جنيهات»، موضحا أن البضاعة يأخذها من صاحبها ويسدد ثمنها بعد بيعها، ويعيش مع ابن عمه في عين شمس.

500 جنيه ثمنا للبضاعة

وخلال البرنامج أعطاه أيمن مصطفى مقدم البرنامج 500 جنيه كثمن للبضاعة وترك البضاعة له، ثم تركه، وبعدها جاءه رجل على كرسي متحرك يطلب من هذا الرجل البسيط مساعدة فأعطاه، وقال له: «ربنا ما بينساش حد، وربنا بيسترها معانا».

10 آلاف جنيه هدية

وأكد: «أي حاجة فيها ربنا بتطلع لقدام، وبتزيد وربنا بيسترها معاك وبيفاديك بحاجات كتير»، وخلال الحلقة أهداه مقدم البرنامج ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغا ماليا 10 آلاف جنيه للحصول على غرفة ويدفع إيجارها ويزيد من بضاعته.