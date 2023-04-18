«حياة كريمة» يهدي عاملا 30 ألف جنيه لمساعدته في الإنفاق على أبنائه

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة «فواعلي» يعمل في المهنة منذ 15 عامًا، قائلا: «أنا ومجموعة من المواطنين نعمل فواعلية ونتواجد في الشارع، وننتظر شخص يطلب أن نحمل خشب وطوب ورمل وهذا هو مصدر رزقنا».

وأضاف خلال البرنامج: «عندما نجد سيارة تقف لتحتاج فواعلي نسرع كي نركبها ونعمل من أجل أن ننفق على أولادنا، وأعمل من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرًا».

اليومية 300 جنيه

وتابع: «يوميتي بـ300 جنيه وقد نعمل يوم ولا نعمل لـ10 أيام، وآخر مرة عملت كان من الأسبوع الماضي، وشقيقي توفى في ليبيا وترك ابنه صغيرا وأنا من أتولى تربيته».

15 جنيها فقط

وقال: «محفظتي لا يوجد فيها سوى 15 جنيها، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى ونعيش ببركة الله، وربنا لا يخلف ظن أحد»، لتهديه مبادرة حياة كريمة مبلغ 500 جنيه، إلا أنه تبرع بالمبلغ لسيدة مسنة، ليهديه برنامج حياة كريمة ميدالية الأبطال، ويهديه مبلغ 30 ألف جنيه لمساعدته للإنفاق على أبنائه.