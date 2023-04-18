أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية، موضحة أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

هدية الرئيس السيسي لأهالي أسوان

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أن هذين المشروعين هما هدية الدولة لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين قبل العيد لخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

كوبري السيل

وأكدت وزارة النقل أن كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى اقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالي أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين، لافته إلى أن الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي «أسوان/السد العالي»، مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة خاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من اختناق حركة المرور عند مزلقان السيل بالإضافة إلى وقوع عدد من حوادث السيارات والافراد.

وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان، أشار الوزير إلى أن طول الكوبري يبلغ 650 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر وسيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة إلى تجنب وقوع الحوادث.