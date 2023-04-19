كل ما تود معرفته عن طريق «شرم الشيخ - دهب» (صور)
كتب:
كريم روماني
06:42 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
طريق شرم الشيخ - دهب
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب، موضحا أن طوله يبلغ 80 كيلومترا، عرض 2 حارة/ اتجاه، ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسى وعيون قط، وعلامات إرشادية فسفورية.
تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب، وفق تقرير الهيئة العامة للطرق والكباري:
- يبلغ طول طريق شرم الشيخ- دهب 80 كم.
- تم ازدواجه ليصبح بعرض 2 حارة/ اتجاه.
- مزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسي وعيون قط، وعلامات إرشادية فسفورية.
- عمل صيانة للطريق لمسافة 16كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ.
- الانتهاء من أعمال ملء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الأسفلتى لمسافات متفرقة.
- الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4.5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد.
- طريق شرم الشيخ - دهب مزود بنقاط مرور/ أمنية لإحكام السيطرة المرورية والأمنية.
- يوجد به خدمات متمثلة فى محطات خدمة/ تموين سيارات شاملة استراحات وكافيتريات.
- يبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة من قطاعات الطريق 203 ملايين جنيه.