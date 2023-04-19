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كل ما تود معرفته عن طريق «شرم الشيخ - دهب» (صور)

كتب:

كريم روماني
06:42 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
طريق شرم الشيخ - دهب

طريق شرم الشيخ - دهب

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب، موضحا أن طوله يبلغ 80 كيلومترا، عرض 2 حارة/ اتجاه، ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسى وعيون قط، وعلامات إرشادية فسفورية. 

تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مهمة عن طريق شرم الشيخ - دهب، وفق تقرير الهيئة العامة للطرق والكباري:

- يبلغ طول طريق شرم الشيخ- دهب 80 كم.

- تم ازدواجه ليصبح بعرض 2 حارة/ اتجاه.

- مزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسي وعيون قط، وعلامات إرشادية فسفورية.

- عمل صيانة للطريق لمسافة 16كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ.

- الانتهاء من أعمال ملء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الأسفلتى لمسافات متفرقة.

- الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4.5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد.

- طريق شرم الشيخ - دهب مزود بنقاط مرور/ أمنية لإحكام السيطرة المرورية والأمنية.

- يوجد به خدمات متمثلة فى محطات خدمة/ تموين سيارات شاملة استراحات وكافيتريات.

- يبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة من قطاعات الطريق 203 ملايين جنيه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.