مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. نيللي كريم تقرر إبلاغ الشرطة عن عبدالجبار

لا تزال الأحداث تتصاعد بمسلسل عملة نادرة الحلقة 27، إذ يواصل «علاء» أحمد فهيم البحث عن إسراء «مريم الخشت» في كل مكان ولكن دون جدوى، ويترك «علاء» طفلته مع الدكتورة «أنس» ندى موسي، ويوصيها عليها ويغادر للبحث عن إسراء، يطلب عبد الجبار من رجاله تأمين بيت «دميانة» خلال الحفر والبحث عن الآثار ويؤكد لهم عبد الجبار أنه لا يكترث لأهل النجع.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 27

تتصل نادرة بأنس للاطمئنان على يوسف خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27 وتسأل عن إسراء وتستغرب من طول غيابها، يتحدث أهل النجع عن الآثار الموجودة أسفل بيت دميانة ويؤكدون أن هذه الآثار تباع للأجانب، ويبحث عبد الجبار أمر حفر المقبرة مع كبير عمال الحفر «عبد الرسول»، الذي يطلب منه مليون جنيه أولاً قبل الحفر نظراً لطبيعة الأرض، ويوافق «عبد الجبار» على طلبه.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تقرر «نادرة» نيللي كريم مع شباب النجع إبلاغ الشرطة عن عبد الجبار فور خروج الآثار من بيت دميانة، يخبر عبيدة أنس بمخطط نادرة والإبلاغ عن والدها فور خروج الآثار، ثم يخبر عبد الرسول أن أسفل بيت دميانة لا يوجد شيء ويؤكد له أن الشيخ الذي اختار المكان إما جاهل أو نصاب.