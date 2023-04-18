أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. نيللي كريم تعوض أهل النجع عن خسارتهم

شهدت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27 بطولة نيللي كريم، صراعا بين «نادرة» نيللي كريم، و«عبد الجبار» جمال سليمان، حين يدرك أن نادرة السبب في كل ما حدث له ولنجله «مسعود» أحمد عيد.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27

وتضمنت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27، إرسال عبد الجبار رجاله لإتلاف محل المحاصيل الزراعية، ويقرر الشباب تجهيز محل جديد ولكن عبد الجبار يستغل حاجة أهل النجع ويزيد السعر 3 أضعاف الثمن.

تطور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27

تعطي «نادرة» نيللي كريم، عبيدة بعض الأموال لتعويض أهل البلد ولكن عبيدة يؤكد لها أن أهل النجع يريدون العمل وليس النقود، يحاول حسن أبو عصايا بصفته أحد أبناء النجع وكونه عضو مجلس شعب، الوقوف بجانب أهل النجع ولكن عطية أبو عصايا يطلب منه أن يضع حدا فاصلا بينه وبين أهل النجع حتى لا يتجرأوا عليه.

وأكد له أن «نادرة» السبب فيما حدث، ويلوم «حسن أبو عصايا» نادرة على مساعدتها للشباب خوفا عليها ويؤكد لها أن لديه خبرة كبيرة خاصة في أي شيء يتعلق بعبد الجبار.

يتصل عبد الجبار بباشا مصر ويطلب منه أن يبشر الخواجة ويجهز الأموال «دولارات»، ويقول عواد إن النجع حزين بسبب غلاء الأسعار ولكن عبد الجبار لا يكترث لكلامه.