انخفاض الحرارة 7 درجات بالوجه البحري.. و4 في القاهرة

نوهت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، بتراجع درجات الحرارة على المحافظات الساحلية والوجه البحري، بنحو7 درجات مئوية، و4 درجات على القاهرة الكبرى ومدن القناة، بعد أن شهد أمس الثلاثاء، موجة من الارتفاع في درجات الحرارة على الوجه البحري، لتسجل 35 درجة للعظمى، بينما اليوم 28 درجة مئوية، كما سجلت أمس على القاهرة الكبرى العظمى 36، واليوم 32 درجة مئوية.

تحذير للمواطنين من ارتداء ملابس خفيفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم الأربعاء، حيث انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على المحافظات الساحلية والوجه البحري ومدن القناة، وتتوقع أن تتوفر فرص تساقط أمطار خفيفة، الأمر الذي يجب ارتداء ملابس متوسطة، بين الخفيفة، والثقيلة، حفاظا على صحتهم من أي أضرار قد تنتج عن تقلبات حالة الطقس.

مناخ متقلب على مدار أيام العيد

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن طقس الأيام المقبلة متقلب وغير مستقر، بين مائل للحرارة تارة، وانخفاض نسبي تارة أخرى.