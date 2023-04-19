قصف أوكراني على عدة مناطق بدونيتسك وخيرسون

قصف القوات الأوكرانية، بـ10 صواريخ من راجمة الصواريخ، منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في «مقاطعة دونيتسك».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أطلقت القوات الأوكرانية، 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في «مقاطعة دونيتسك»

وبدأت القوات الأوكرانية، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على نوفايا كاخوفكا في «مقاطعة خيرسون»، كما قصف مناطق في الخطوط الأمامية «زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأسفر القصف على نوفايا كاخوفكا، عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنيين أخرين.

تدمير مدرسة بـ«مقاطعة خيرسون»

ودمر الدفاع الجوي، بصواريخ «إس- 300» خلال محاولته صد هجمات روسية على المنشآت العسكرية للجيش الأوكراني، مدرسة في قرية فاسيليفكا في سنيجيرويفكا بـ«مقاطعة خيرسون»

وقضت القوات الروسية على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين، على «محور كوبيانسك»، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأشارت قوات «مجموعة زاباد» الروسية، إلى تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز «آكاتسيا».

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، استدعاء سفير «كييف» لدى «مينسك» إيجور كيزيم للتشاور، على خلفية اجتماع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشلين.

وأدانت الخارجية الأوكرانية، في بيان، الاجتماع الذي عقد أمس الأول الثلاثاء، ووصفته بعمل آخر غير ودي من بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مسؤول أمريكي: لا يوجد حوار مع روسيا والصين

وفي الولايات المتحدة، أعرب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة، جيل هروبي، عن رغبة «واشنطن» في التفاوض مع «موسكو» و«بكين» بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً بجلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس «الشيوخ»، إلى عدم وجود مثل هذا الحوار حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكاالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف هروبي، أن بلاده تعمل حالياً على تطوير تقنيات للتحقق من أحدث أنظمة الأسلحة، لتكون موجودة عندما تفتح نافذة الحوار مع الجانبين الروسي والصيني بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية لدى «موسكو» لين تريسي، وأبلغتها احتجاجها الشديد، بعد ما وصفته بتصريحات استفزازية صدرت عنها لدعم المتهم بالتجسس فلاديمير كارا مورزا والتي اعتبرتها تدخلًا في الشؤون الروسية.

ستولتنبرج: يجب الاستعداد لنظام دولي أكثر خطورة

و أعرب الأمين العام لـ«الناتو»، عن اعتقاده أن الصين ستمتلك 1500 رأس حربي نووي بحلول 2035، مشيرا في الاجتماع الـ18 لمؤتمر حلف شمال الأطلسي حول مراقبة الأسلحة ونزع السلاح، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى أن يجب أن يستعد لنظام دولي أكثر خطورة وتنافسية في المستقبل.

وأضاف ستولتنبرج، أن «بكين» تزيد بسرعة من ترسانتها النووية دون توفير أي شفافية بشأن قدراتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية، ليو شياو مينج، قال في وقت سابق، إن «بكين» و«موسكو» تعتزمان تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.