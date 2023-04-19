هل تعود الذاكرة ليوسف في الحلقة 13 من مسلسل كشف مستعجل؟

فقد يوسف ذاكرته، وعادت العلاقة بينه وبين عليا مرة أخرى، ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، الذي تضمن كذلك تعرض الأخير لمحاولة قتل أثناء دفاعه عن الدكتور سهام أبو الرجال، حين طلب منه أن يذهب لعيادته لتجهيز أوراقه ومتعلقاته الخاصة.

احداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن سياق أحداث حلقة 12 من مسلسل كشف مستعجل، تحاول والدة «سهام» هناء الشوربجي، إصلاح العلاقة بين نجلها وزوجته «لي لي» إلهام وجدي، والاعتذار لها والعودة إلى المنزل، إلا أنّ هناك حدث تسبب في جعل زوجته تطلب الطلاق.

يأتي ذلك في ظل تسارع الأحداث الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض بشكل يومي على قنوات الحياة وdmc، وذلك من خلال 4 توقيتات مختلفة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري وبطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا، وإخراج شادي الرملي، وهو مسلسل كوميدي، تدور أحداثه في 15 حلقة.

كشف مستعجل على منصة watch it

وتعرض أحداث العمل الدرامي الرمضاني 2023 كشف مستعجل في إطار اجتماعي كوميدي عبر منصة watch it، كاملًا ودون فواصل إعلانية في النصف الأول من شهر رمضان.

كشف مستعجل على قنوات dmc

وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل على شبكة قنوات dmc، الجمعة 16 رمضان، الساعة 11.30 مساءً.

ويعرض المسلسل أيضا بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.