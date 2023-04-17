متى يتم إصدار الموافقة الاستيرادية وما مدتها الجديدة؟.. «الهجرة» توضح

متى يتم إصدار الموافقة الاسترادية وما مدتها الجديدة؟.. سؤال جديد طرحته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر مقطع فيديو جديد، نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في إطار تقديم التيسيرات والتوضيحات حول آخر التعديلات الجديدة بقرار استيراد سيارات المصريين بالخارج.

عقب القيام بتسجيل بيانات السيارة الراغب في استيرادها من الخارج

وجاءت الإجابة على سؤال متى يتم إصدار الموافقة الاستيرادية وما مدتها الجديدة؟، عبر مقطع فيديو لأحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، الذي أوضح عبر مقطع الفيديو، أنه عقب القيام بتسجيل بيانات السيارة الراغب في استيرادها من الخارج، وتحويل المبلغ النقدي المستحق، عبر أبلكيشن سيارات المصريين بالخارج، بيتم إصدار أمر بدفع المبلغ النقدي المستحق، ومن ثم يتم سداد المبلغ النقدي المستحق، قبل يوم 14 مايو المقبل.

موافقة استيرادية معتمدة صادرة من وزارة المالية وصالحة حتى مدة انتهاء 5 سنوات

وأضاف أحد سفراء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، أن بعد ذلك يتم تحميل مستند سداد المبلغ عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وبعد التأكد من تحويل المبلغ، وأن كافة الشروط مستوفاه، يتم الرد عليك في خلال 7 أيام عمل على حسابك الإلكتروني وموافقة استيرادية معتمدة صادرة من وزارة المالية، وصالحة حتى مدة انتهاء 5 سنوات من تاريخ السداد، ويحق لك خلالها إجراء التسجيل النهائي للسيارة وشحنها.