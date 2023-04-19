ندوات وفعاليات بمراكز الشباب في أسوان لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين

نفذ فرع جهاز شؤون البيئة في أسوان، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة «قطاع الطلائع»، سلسلة ندوات وفعاليات استغلالًا للأجواء والسهرات الرمضانية في مختلف مراكز الشباب بأسوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

كيفية التخلص الآمن من المخلفات وفصل المخلفات من المنبع

وتضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الندوات بمراكز شباب كيما، وشباب الكرور ونادي التحرير، ومركز شباب حي ناصر، ومركز شباب السد العالي، شملت التعريف بمفهوم البيئة وأسباب التلوث وكيفية مواجهة هذة الظاهرة ومنها ظاهرة التغير المناخي وتعريفها والأسباب والآثار المؤدية لها وتأثيرها على الأمن الغذائي والقطاع الصحي والتعليم وعلى الإنسان، والحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة، ومشاركة الفرد في ترشيد الاستهلاك للطاقة، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات وفصل المخلفات من المنبع وإعادة التدوير، ودور الفرد في اتباع السلوكيات الإيجابية للحد من آثار التغيرات المناخية.

كما تضمّنت الفعاليات، تنفيذ لقاءات نقاشية مع بعض المزارعين والعمالة في الأراضي الزراعية التي يتم فيها حصاد قصب السكر في نطاق الجمعية الزراعية ومكتب زراعة قرية الرمادي لمنطقة سكر ادفو بمحافظة أسوان.

دور المرأة في الحفاظ على البيئة

وشملت الندوة حلقة نقاشية عن كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية «سفير القصب»، وإعادة تدويره وتعظيم الاستفادة منه لإنتاج علف حيواني أو سماد عضوي، فضلا عن إلقاء الضوء على أضرار حرق المخلفات الزراعية على البيئة وارتفاع الانبعاثات الكربونية وتأثير الحرق بالسلب على جودة التربة والأرض الزراعية وإنتاج المحصول.

وعلى جانب آخر وفي إطار التعاون بين وحدة المرأة بفرع جهاز شؤون البيئة بقنا ومركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات وقصر فرع ثقافة قوص وجمعية نواب الخير، تم تنفيذ ندوة بعنوان دور المرأة في الحفاظ على البيئة في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك و قدوم عيد الفطر استهدفت الندوة محوري «ترشيد الاستهلاك والتخلص الآمن من المخلفات».

ألقت الندوة الضوء على دور المرأة الكبير وجهودها في الحفاظ على البيئة من التلوث داخل المنزل من خلال التخلص من المخلفات الصلبة والعضوية والطبية بشكل آمن، بما يحافظ على البيئة وعلى صحة المتواجدين في المنزل، ودورها في الحد من البلاستيك آحادى الاستخدام واستخدام البدائل من الحقائب القماش والأواني الفخارية والورقية والزجاج، فضلا عن اتباع آليات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه داخل المنزل.