27 نصيحة للقيادة على الطرق السريعة خلال إجازة العيد.. منها اختبار الفرامل

مع قدوم الأعياد يكثر التنقل والسفر بين سكان القاهرة الكبرى إلى المحافظات الساحلية والصعيد وبحري أيضًا لزيارة الأقارب، لذا تقدم «الوطن» نصائح للمسافرين للقيادة على الطرق السريعة لتفادي الحوادث التي غالبًا ما تنتج بسبب خطأ الآخرين.

نصائح للقيادة على الطرق السريعة

27 نصيحة للقيادة على الطرق السريعة خلال إجازة العيد وهي كالتالي:

1- التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2- القيام بعمل الفحص الأولي للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب في حادث خلال القيادة.

3- عمل تبديل للإطارات كل 7500 كيلومتر.

4- التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5- التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه تم غلق الأبواب جيدًا ومسوجراتها قبل التحرك.

6- التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7- عدم السير بالمركبة وبها بعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8- التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقت لأعين الآخرين أو لا يؤدي إلى الإقلال من كفاءة الرؤية خلال القيادة الليلية.

9- ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسي عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10- اختبار الفرامل قبل التحرك للرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

11- اختبار الفرامل للتأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى، أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

12- التأكد من معرفة أماكن أدوات التحكم في المركبة قبل التحرك بها، وكذلك ضبط ما يمكن ضبطه خلال التوقف.

13- اختبار جميع الأنوار بالمركبة قبل التحرك، وخاصة أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ «الفلاشر».

14- عدم الضغط على الفرامل بعنف فهو يتلف نظام الفرامل مبكرًا، كما أنه يعرض مركبتك للتصادم الخلفي.

15- ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة ويمكن المساعدة في تحقيق ذلك بوسادة أسفل السائق أو الركاب.

16- عدم ركوب الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الأمامية للسيارات.

17- يجب أن يكون حزام الأمان مشدودًا خلال ارتداؤه وليس مرتخيًا.

18- ألا يكون حزام الأمان ملفوفًا أثناء ارتداؤه حيث يكون تأثيره أعنف في حالة وقوع الحوادث.

19- يجب ارتداء حزام الأمان حتى على السرعات البطيئة.

20- إذا انفجر الإطار أو فرغ من الهواء يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على الإطار، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

21- يراعى وضع العلامات التحذيرية طبقًا لسرعة الطريق وحالة الخطر بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير وتكون من 100 إلى 500 قدم من مكان التوقف الطارئ.

22- إذا حدث عطل بالمركبة ولم تتمكن من الوقوف بمكان آمن فإن أول ما تفعله هو أن تخلي السيارة من الركاب، ثم تأخذ جانبًا آمنًا بعيدًا عن الطريق مع استخدام شارة أو قطعة ملابس لتحذير المارة من وضع السيارة لحين حضور المساعدة.

23- يجب النظر إلى المرآه على فترات متقاربة لإدراك ما يدور خلف سيارتك مرة كل 10 ثواني تقريبًا.

24- يجب النظر إلى العدادات على فترات.

25- عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة، وكذا بأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج مركبتك.

26- عدم الاعتماد على المرايا عند الرغبة في تغيير الاتجاه أو الدوران أو الانحراف لليمين أو اليسار أو الرجوع للخلف، وإنما يجب دائمًا النظر من فوق الكتف لفحص النقط العمياء.

27- يجب الإعداد مسبقًا لعملية الدوران لليمين أو اليسار قبل الدوران بأن تقوم بالدخول في الحارة القريبة للطريق أو الجهة التي تنوي الدخول إليها في التقاطع.