كيف ربطت الدولة الإسماعيلية بشمال سيناء وقراها؟.. تقرير يجيب 

221 كيلومترا إجمالي طول طريق «الإسماعيلية - العوجة»، أو المعروف باسم «الطريق الأوسط»، الذي يُعد أحد الطرق الرئيسية في محافظة شمال سيناء، ويهدف لربط محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، وسهولة حركة وتنقل المواطنين، فضلا عن تقليل الكثافة المرورية على الطرق القائمة، وتوفير الوقت والجهد.

أبرز المعلومات عن طريق الإسماعيلية العوجة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن طريق الإسماعيلية- العوجة، وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء:

- يُعد أحد الطرق الرئيسية في محافظة شمال سيناء.

- يمتد حتى مصنع أسمنت العريش بطول 156 كيلومترا وعرض 12.6 متر.

- يمتد الطريق في اتجاهين بواقع 3 حارات لكل اتجاه.

- تبلغ تكلفة تطوير الطريق 1.3 مليار جنيه.

- يبدأ طريق الإسماعيلية – العوجة غرباً من معدية رقم 6 بمحافظة الإسماعيلية شرق قناة السويس حتى العوجة شرقاً بمحافظة شمال سيناء.

- يهدف مشروع التطوير إلى ربط محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء وسهولة حركة وتنقل المواطنين.

- كما يهدف لتقليل الكثافة المرورية على الطرق القائمة، وتوفير الوقت والجهد.

- يقطع الطريق عدة قرى بالترتيب من الغرب إلى الشرق وهي الطاسة والمليز والجفجافة والختمية والحمة وبغداد وأبو عجيلة.

- ويقطع عدة طرق ومحاور أخرى من بينها الطريق العرضي الذي يربط بين الطريق الساحلي شمالاً وطريق السويس- شرم الشيخ وطريق السويس- نويبع جنوبا، وطريق المغارة الواصل إلى مدينة بئر العبد شمالاً وطريق الحسنة الواصل إلى مدينة الحسنة جنوباً، وطريق العريش الواصل إلى مدينة العريش شمالاً.

- تم افتتاح المرحلة الثانية.

- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بطول 65 كيلومترا.

- تبدأ المرحلة الثانية من الطريق من قرية بغداد حتى منفذ العوجة.

- يبلغ طول الطريق إجمالياً نحو 221 كيلومتراً بمرحلتيه الأولى والثانية.

ارتفاع عدد المركبات المرخصة

أشار التقرير، إلى أن جهود تحسين الطرق في سيناء أدت إلى ارتفاع عدد المركبات المرخصة شمال سيناء إلى 47.5 ألف مركبة عام 2020 مقاربنة بـ 20.4 ألف مركبة عام 2014 وبلغ إجمالي عدد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري في محافظة شمال سيناء نحو 10 كباري حتى عام 2019-2020.