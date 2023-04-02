استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 2-4-2023 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 2-4-2023 في سوق العبور للبيع بالجملة، ومنها البلطي بجميع أنواعه المختلفة، وسمك المكرونة، وسمك المرجان، وأنواع الجمبري، والفيليه، نظرًا لتوافر السلعة في الأسواق.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 2-4-2023 فى سوق العبور

واستمرارا لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم الاثنين في سوق العبور للجملة، وفى منافذ الدولة المختلفة، كما يلي.

بلطى 1 من سعر 60 لـ64 جنيها.

بلطى 2.. سعر 55 لـ59 جنيها.

بلطي أسواني سعر 20 لـ45 جنيها.

فلية بلطي سعر 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض سعر 70 لـ110 جنيهات.

بياض أملس 1 (بلدي) 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس 2 30 لـ50 جنيها.

قراميط - شيلان 10 لـ20 جنيها.

ثعابين 50 لـ250 جنيها.

مكرونة خليجي 50 لـ70 جنيها.

مكرونة مجمدة 30 لـ40 جنيها.

موسى 160 لـ270 جنيها.

سبيط - كاليماري - سابيا 110 لـ260 جنيها.

مرجان 1 -50 لـ70 جنيها.

مرجان 2 -40 لـ48 جنيها.

مرجان مجمد 20 لـ30 جنيها.

دنيس 100 لـ160 جنيها.

جمبري جامبو 370 لـ450 جنيها.

جمبري 1 سعر 270 لـ350 جنيها.

جمبري 2 سعر 170 لـ250 جنيها.

جمبري 2 مجمد سعر 100 لـ260 جنيها.

جمبري 3 سعر 60 لـ170جنيها.

بوري 1 سعر 70 لـ90 جنيها.

بوري 2 سعر 40 لـ60 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الأحد في منافذ الدولة

في السياق نفسه، استقرت أسعار الأسماك فى جميع منافذ الدولة المتمثلة في منافذ أهلا رمضان، والجمعيات الاستهلاكية المختلفة.

- نصف كيلو السمك البوري 45 جنيهًا.

- كيلو السمك الشبار نحو 25 جنيهًا.

- كيلو السمك البلطي 60 جنيهًا.

- نص كيلو سمك الفيليه 60 جنيهًا.

- كيلو سمك السردين بـ60 جنيهًا.

- كيلو سمك المكرونة بـ60 جنيهًا.

- كيلو الجمبري بين 160-190 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم في المحلات التجارية

-الجمبري يتراوح بين 170 إلى 440 جنيهًا.

- تراوح سمك البوري بين 40 إلى 80 جنيهًا.

- تراوح سردين بين 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح البلطي 39 إلى 47 جنيهًا.

- سعر فيليه بين 30 إلى 170 جنيهًا وفقا للنوع والحجم.