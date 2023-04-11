أسعار الأسماك اليوم 11-4-2023 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في سوق العبور، نظرا لتوافر أطنان من الأسماك المعروضة يوميا في سوق العبور، أحد أكبر أسواق بيع السلع الغذائية بأسعار الجملة.

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية المقدمة من بوابة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض اليوم الثلاثاء في التقرير التالي أسعار الأسماك في سوق العبور، والتي جاءت كما يلي.

- بلطى 1 من سعر 73 لـ77 جنيها.

- فلية بلطي سعر 40 لـ200 جنيه.

- بياض أملس 1 بلدي من 60 لـ100 جنيه.

- بياض أملس 2 من 30 لـ50 جنيها.

- قراميط من 10 لـ20 جنيها.

- ثعابين من 50 لـ250 جنيها.

- مكرونة خليجي من 54 لـ70 جنيها.

- مكرونة سويسي من 65 لـ115 جنيها.

- مكرونة مجمدة من 30 لـ40 جنيها.

- موسى من 160 لـ150 جنيها.

- سبيط من 110 لـ220 جنيها.

- كاليماري من 110 لـ220 جنيها.

- قرش من 30 لـ50 جنيها.

- كابوريا من 30 لـ90 جنيها.

- مرجان 2 يتراوح سعره بين 40 لـ50 جنيها.

- دنيس من 100 لـ160 جنيها.

- موزة من 34 لـ74 جنيها.

سردين يتراوح سعره بين 34 لـ64 جنيها.

جمبري جامبو يتراوح سعره بين 260 لـ440 جنيها.

جمبري 1 بسعر من 270 لـ350 جنيها.

جمبري 2 سعر من 160 لـ250 جنيها.