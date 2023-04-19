مسلسل عملة نادرة الحلقة 27 .. مفأجاة أسفل منزل دميانة

لازالت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27 تتصاعد، وشهدت مفأجاة داخل منزل «عبد الجبار»، حيث اكتشف نجله غياب زوجته «إسراء»، وطال غيابها لعدة أيام، ما أدى إلى تفكيرهم أنّها هربت من المنزل بعد كشف سرها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 27

وضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 27، لا زال عبد الجبار يبحث عن الآثار داخل المقبرة الفرعونية أسفل منزل «دميانة»، التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد، ولكن «عبدالرسول» يخبره أنّ بيت دميانة لا يوجد به شيء، ويؤكد له أنّ الشخص الذي اختار المكان إما جاهل أو نصاب.

ويشعر عطية أبو عصايا بسعادة بالغة، لخيبة أمل عبد الجبار، ويشاركه سعادته حسن أبو عصايا.

أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

ومن ناحية أخرى تتصل نادرة بـ «القط» أحد رجال عبدالجبار، وتطلب منه خدمة، ثم يبشر عبدالجبار باشا مصر بقرب فتح المقبرة الفرعونية، لكنه يخبر عبد الجبار أنّه كاذب وينهي تعامله معه ويخبره أنّ نادرة أخبرته بكل شيء.