تراجعات في أسعار الذهب عالميًا.. السبب في الدولار وأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض قوته أمام العملات الأجنبية، في حين قام المستثمرون بتقييم فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل التوقف.

وقال موقع «ميتالز دايلي»، إن الذهب انخفض بنسبة 0.6 % عند 1،993.99 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 2،003.30 دولار.

وأضاف الموقع أن هذه الانخفاضات جاءت بسبب مؤشر الدولار العالمي الذي ارتفع بنسبة 0.2 %، مما يجعل الذهب أقل في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال جان رونج محلل السوق، أنه تم تسعير التوقعات بالفعل لرفع الفيدرالي الأمريكي لـ أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وترك الكثير من التركيز على ما إذا كان سيتم الإشارة إلى توقف معدل الفائدة بعد ذلك.

أسعار الفائدة المرتفعة تسحب البساط من الذهب

وأضاف جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الثلاثاء أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة على خلفية البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار التضخم.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك قال إن زيادة أخرى يجب أن تكون كافية قبل التراجع، ويحاول المستثمرون قياس ما إذا كان رفع سعر الفائدة المحتمل في مايو سيكون الأخير قبل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، ويركزون على المزيد من التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل أن يدخلوا فترة تعتيم اعتبارًا من 22 أبريل قبل اجتماع مايو.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلك البريطاني انخفض بأقل من المتوقع في مارس إلى 10.1% من 10.4% في فبراير، وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 95% في قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.