إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مركز مطاي، شمال المحافظة.

نقل 5 مصابين إلى المستشفى

وبانتقال قوات الأمن وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتبين بإجراء التحريات الأولية، وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الربع نقل التي جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.