أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية.. الأسواق الشعبية بالمقدمة

تعد عادة شراء الملابس في الأعياد والمناسبات، من العادات والطقوس التي يحرص عليها المصريون للاحتفال وإدخال السعادة على الصغير والكبير، وتفصلنا ساعات عن نهاية شهر رمضان، لذلك تتجه أنظار المئات من الأسر إلى أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية، حيث توافر الملابس بكل المستويات في الشوارع التجارية والأسواق الشعبية.

«الوطن» تستعرض أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية، حيث تأتي الأسواق الشعبية في المقدمة، كون شراء الملابس الجديدة عادة توارثها الأجيال مهما كانت الظروف، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم بالتزامن مع العيد، ويرتدي الأطفال والشباب والبنات ملابس العيد ويتجهون في الصباح الباكر لأداء صلاة عيد الفطر 2023.

خريطة أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية

وتحتضن محافظة القليوبية، عددًا من أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية، حيث تعد الأسواق الشعبية في المقدمة ومنها الاثنين ببنها والخميس بطوخ والاثنين بقليوب والأحد بشبين القناطر والأحد بشبرا الخيمة، بجانب الشوارع التجارية الكبرى التي تضم جميع المستويات من محلات ومولات وباعة على فروشات وعروض مغرية من المحلات وتجار الجملة في مناطق شارع عطا ببنها وشارع بورسعيد والساحة بطوخ وشوارع قليوب المختلفة ووسط البلد وإمام الوكيل بشبين القناطر، فضلًا عن معارض التسوق المختلفة في بنها وشبرا الخيمة.

أسعار أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية

وأوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية في القليوبية، أنّ الغرفة وفرت عددًا من أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية، في منافذ أهلًا رمضان التي أقامتها المحافظة، بالإضافة للسلع الغذائية المخفضة في 11 منفذًا أقيمت على مستوى المحافظة منها 3 في بنها ومعرض بطوخ وقليوب والقناطر والخانكة وشبين القناطر وكفر شكر، و2 بشبرا الخيمة، بأسعار مخفضة في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الطقم الواحد من 150 جنيهًا ويصل إلى نحو 300 جنيهًا حسب الموديل وخامة القماش وجودة التقفيل.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ هناك مناطق معروفة تعرض أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في القليوبية، وأشهرها شارع عطا ببنها ويتوسط مدينة بنها، ويضم الشارع أكثر من 300 محل ملابس لجميع الفئات العمرية تعرض قطعًا متنوعة بأسعار مخفضة مقارنة بمناطق أخرى.