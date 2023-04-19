فنيان بمترو الأنفاق يصلحان كروت الخط الثاني.. «شركات عالمية فشلت في الأمر»

نجح فنيان بشركة مترو النفاق في حل أزمة كبيرة تعرضت لها الشركة على خلفية تعطل الكروت الإلكترونية الدقيقة الخاصة بمحطات القوى الكهربائية وأجهزة التحكم بالخط الثاني، حيث تمكن حسن عبدالمحسن، رئيس فنيين بإدارة التحكم بالخط الثاني لمترو الأنفاق، ورجب فوزي، رئيس فنيين بإدارة القوى الكهربائية بنفس الخط، في إصلاح الكروت التي سبق إرسالها لشركات عالمية إلا أنها أخفقت في إصلاحها.

جاء نجاحهما بعد أن تم إرسال الكروت التالفة إلى أكثر من شركة عالمية متخصصة في مجال إصلاح الكروت الإلكترونية الدقيقة وجميعها «فشلت» في إصلاحها على حد وصف الشركة المصرية المسئولة عن إدارة وتشغيل المترو في تقرير لها.

إجراء التعديلات اللازمة لإعادة إصلاح الكروت

وتمكن الفنيان بشركة المترو بخبراتهم ومهاراتهم العالية في الوصول إلى إجراء التعديلات اللازمة لإعادة إصلاح الكروت التالفة وتشغيلها بأفضل كفاءة مما كانت عليه، وبحسب تقرير الشركة، فإن ذلك يعد نجاحاً كبيراً لأبناء شركة المترو وإظهار مدى كفاءتهم في العمل لتقديم الشركة أفضل خدمة لجمهور الركاب، وكرمهم على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على اجتماع مجلس الإدارة.

الاعتماد على الجهود الذاتية

وحث المهندس على الفضالي على ضرورة تحقيق المزيد من النجاحات في العمل، مؤكداً الاعتماد على الجهود الذاتية والاستفادة من الكوادر الفنية المتواجدة بشركة المترو مما يأتي بثماره لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بالخط الأول والثاني وعدم وجود أعطال أثناء التشغيل، وسلّم الفنيين شهادات التقدير وحرص على التقاط الصور التذكارية معهما وسط سعادة عارمة.