خطوات الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو.. اعرف الأوراق المطلوبة

استخدام تذكرة المترو أمر أساسي لجميع مستقلي القطار الكهربائي يوميا، وهروبا من الزحام والانتظار أمام الطوابير في المحطات المختلفة، يهتم الكثيرون بمعرفة خطوات الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو للحصول على اشتراك شهري أو سنوي دون عناء.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز خطوات الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو، كما أوضحتها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عبر موقعها الرسمى الإلكتروني.

خطوات الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو

وتأتي خطوات الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو وقطار العاصمة كما يلي:

1- الدخول علي الموقع الرسمي للشركة من خلال الضغط هنا.

2- يتم الضغط على أيقونة الاشتراك أونلاين.

3- يجب على الراغبين في الاشتراك تسجيل البيانات الشخصية باللغة العربية والتي تشمل اسم الشخص الراغب في الاشتراك جهة العمل والعنوان.

وعلى الراغبين في الاشتراك بعد كتابة البيانات يتم الضغط على (التالي)، وبعدها يتم تحديد المحطات التى يرغب في الاشتراك لها.

ثم يتم اختيار تاريخ بداية الاشتراك.

وبعدها يتم تحديد المدة التي يرغب الاشتراك فيها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك تذاكر المترو أونلاين

1- صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون شاغرة.

2- إرفاق صورة شخصية.

3- وبالنسبة للطلبة يجب استيفاء بيانات استمارة طلب الاشتراك بالصورة وضرورة اعتمادها من الجهة الدراسي وإرفاقها بصورة من شهادة ميلاد بالكمبيوتر، وصورة شخصية أخرى حديثة.