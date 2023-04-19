إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة وذلك على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أصيب على إثره 6 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم الرعاية الطبية.

إصابة 6 أشخاص في حادث بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان، باستقبال 6 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة وتم نقلهم للمستشفى.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن، وقوع حادث انقلاب سيارة أدت إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، ونقلتهم سيارات الإسعاف التي دفعت بها هيئة الإسعاف لموقع الحادث، ولا يزالوا داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.