وظائف للمعلمين بمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة الكبرى «قاهرة، جيزة، قليوبية»، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

مدير أكاديمي

حاصل على مؤهل عال مناسب التربية أو الإدارة «يفضل ماجستير».

- قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثالث سنوات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسؤول شئون طلاب

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون الطالب.

مسؤول شئون عاملين

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون العاملين.

مسؤول تقييم

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم.

مسؤول توريدات ومخازن

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مسؤول جودة

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم كيمياء

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم صب وتشكيل الفخار والخزف

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.