إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت به هو ومن معه في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، وأبلغوا الشرطة، والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم بعد بوابة الرسوم/ إتجاه القاهرة، وإصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسماء المصابين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

مصطفى محمود خليفة 30 سنة، ومقيم بولاق.

محمد عبد الوهاب خليفة 35 سنة، ومقيم بولاق.

محمد سيد 27 سنة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.