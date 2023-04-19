خروجات العيد 2023.. دليك الشامل إلى أفضل الأماكن بمصر

خروجات العيد 2023 واحدة من الأمور التي ينتظرها المواطنين للاستمتاع بالأماكن الترفيهية، لذا يرغبون في معرفة أفضل الأماكن في القاهرة والجيزة، إذ تحرص الجهات المسؤولة على تجهيز تلك المناطق لاستقبال الزوار على مدار أيام العيد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أماكن خروجات العيد 2023 وهي:

أماكن خروجات العيد 2023

وتختلف أسعار أماكن خروجات العيد 2023 من منطقة لأخرى وتفاصيلها كالتالي:

زيد بارك - مدينة الشيخ زايد

في مدينة الشيخ زايد وتحديدا الحديقة المركزية، تقع ملاهي زيد بارك التي تضم بيت رعب حقيقي في مصر، فضلا عن ألعاب كرنفالية.

ويستطيع الفرد البالغ دخول زيد بارك والحديقة والاستمتاع بالألعاب بسعر 250 جنيها للفرد، 200 جنيه للأطفال من 6 إلى 12 سنة، 125 جنيه رسوم التزحلق، و100 جنيه رسوم بيت الرعب.

دريم بارك - مدينة 6 أكتوبر

يوجد في مدينة 6 أكتوبر وتحديدا على طريق الواحات أول مدينة مصرية للألعاب وهي دريم بارك، وتتكون من 7 مناطق للألعاب والترفيهة بعضها مخصص للأطفال.

ويتاح للجمهور تذاكر دريم بارك السيلفر بسعر 200 جنيه للفرد، وتشمل الاستمتاع بجميع الألعاب، عدا الألعاب ذات الرسوم، سيلفر كومبو 230 جنيها للفرد، وتشمل الاستمتاع بجميع الألعاب بالإضافة إلى وجبة وجبة كومبو، جولدن بسعر 330 جنيها للفرد، وتشمل ألعاب مجانية، و2 كوبون ألعاب فئة 50 جنيها وكوبون، بالإضافة إلى وجبة كومبو، والفاميلي بسعر 760 جنيها، شاملة 4 أفراد، على أن يكون الأطفال أقل من 10 سنوات، الاستمتاع بالألعاب المجانيه فقط بدون وجبات.

حديقة الحيوان - الجيزة

وفي محافظة الجيزة تعتبر حديقة الحيوان من الأماكن الأرخص سعرا بين المتنزهات، وتناسب كل الفئات، حيث أن سعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها للأجانب، وتفتح أبوابها خلال الأعياد من الساعة 7 صباحا وحتى 5 عصرا.

برج القاهرة – الزمالك

وفي منطقة الزمالك حيث وسط القاهرة يمكن الخروج في عيد الفطر 2023 بالذهاب إلى برج القاهرة، إذ يقدم افضل الوجبات من خلال المطعم الرئيسي ويمكن مشاهدة القاهرة من أعلى قمة حبث يتكون من 16 طابقًا.

سعر تذكرة الدخول للمصرين 60 جنيهًا، الدخول للأجانب 200 جنيه، كما أن الدخول مجاني للأطفال تحت سن 6 سنوات.

جزيرة المعادي - المعادي

ووسط نهر النيل بالمعادي تقع جزيرة المعادي والتي تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية والتي يمكن الاستمتاع بالعيد بالتنزة داخلها حيث تضم مناطق للأطفال ومطاعم لتقديم الوجيات.

وتفتح جزيرة المعادي أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً، وسعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا، يوجد بها مركب للتجول بـ15 جنيهات للفرد، وبها عدد من المطاعم والكافيهات، ومنطقة ألعاب للأطفال.

شارع المعز - الحسين

ويمكن للمواطن الاستمتاع بالمناطق التاريخية والتقاط الصور التذكارية في فسحة منخفضة التكاليف، فيمكنك التنزه في شارع المعز بمنطقة الأزهر والحسين، ويمكنك الاستمتاع بالأماكن الأثرية الإسلامية.

ويقام في البيوت الثقافية عددًا من الندوات والحفلات بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 20 إلى 60 جنيهًا، مثل بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

حديقة الأورمان - الدقي

ويمكن لسكان المناطق المحيطة بالدقي زيارة حديقة الأورمان للاستمتاع بالعيد، إذ تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور منذ ساعات مبكرة من صباح أول أيام العيد، وتقديم الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين؛ للاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

حديقة الأسماك - الزمالك

وفي الزمالك وتحديدا شارع الجبلاية بجوار السفارة الألمانية يمكن للجمهور كذلك الاستمتاع بالحديقة والمناظر الطبيعية يوميا خلال أيام عيد الفطر المبار لمشاهدة أنواع الأسماك المختلفة.

وتفتح حديقة الأسماك أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا بسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين 20 جنيها لغير المصريين، تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، طوال أيام الأسبوع عدا الثلاثاء حيث الراحة الأسبوعية وإجراء عمليات الصيانة.

قلعة صلاح الدين الأيوبي - القاهرة

ويمكن مشاهدة القاهرة القديمة من خلال قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تقع في منطقة القلعة بالقاهرة والتي تفتح أبوابها للجمهور على مدار أيام عيد الفطر 2023.

ونوهت القلعة بأن مواعيد دخول القلعة يوميا من 8 صباحا حتى 4:30 مساء، كما تفتح أبوابها للزيارة طوال أيام الأسبوع ولا يوجد راحات أسبوعية أو سنوية أو إجازات أعياد، مشيره إلى أن اسعار تذاكر دخول الزائرين للزوار المصريين والعرب 60 جنيها، الطلبة المصريين والطلبة العرب 30 جنيهات، الزوار الأجانب 200 جنيه، الطلبة الأجانب 100 جنيه.