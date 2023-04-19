الثلوج توقف حركة السيارات على الطرق في الطائف «فيديو»

تسببت الأجواء الباردة وغير المستقرة، بالإضافة إلى تساقط الأمطار الغزيرة والبرد الكثيف، في تعطل حركة السير في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتوقفت الطرق المؤدية إليها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء.

الأمطار والثلوج توقف السيارات على الطريق

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض الطريق الواصل بين الحوية والطائف للبردية الكثيفة، ما أدى إلى توقف السيارات متراصة على الطريق بشكل كبير.

وفي تقريره اليومي عن حالة الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، والتي ستكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الظروف الجوية إلى جريان السيول على بعض المناطق في الرياض والقصيم وحائل، كما ستشمل بعض المناطق في المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصةً الجهة الشرقية منها.

الدفاع المدني يحذر المواطنين من هطول أمطار غزيرة

ولا تزال الفرصة متاحة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما تشمل بعض المناطق في الباحة وعسير وجازان ونجران، وتمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وخاصةً الجنوبية منها.

وعليه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، التي قد تؤدي إلى حدوث السيول في بعض المناطق في المملكة.