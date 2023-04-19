مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28.. سمير المسيطر يخطف يسرا

كشفت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28، عن وصول سمير المسيطر «الفنان محمد محمود» إلى منزل الدكتورة سميحة «يسرا» لكي يتزوج منها، وحضر وهو مرتدي بدلة بيضاء الله ومعه بوكيه ورد واستقبلته سماح «مايان السيد» بجملة بابا سمير.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 بطولة يسرا

وطلبت الدكتورة سميحة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 من سمير المسيطر مهر عبارة عن 2 مليون جنيه وشهر عسل، وهو جعله يكتب على نفسه شيك برصيد 2 مليون ثم تقوم سميحة بفضح مخططها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 اخراج عمرو صلاح

كما شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 28 ، خطف الدكتورة سميحة واولادها واكرم وفوقية من خلال الحسيني دور اوتاكا، حيث يقوم حسبب مخطط سمير المسيطر هو التوقيع على التنازل على الورث