انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه نهر النيل في مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه نهر النيل في منطقة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى.

مطابقة بصمات الجثة

وقررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، للكشف عن هويته.

انتشال جثة شاب

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والتنسيق مع شرطة المسطحات، تم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، وفي بداية العقد الثالث من العمر.

وتبين أن الشاب يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.