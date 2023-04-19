حالة الطقس غدا الخميس 20-4-2023.. انتهاء الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن انتهاء الموجة الحارة وبدء انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس 20-4-2023، إن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الخميس، على بعض مناطق من مدن القناة وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة من الليل، وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب جبال البحر الأحمر وجنوب سيناءعلى فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس آخر أيام شهر رمضان، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20