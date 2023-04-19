إيمى إسلام: «عملة نادرة» آلمنى نفسياً.. وتلقيت صفعة حقيقية فى مشهد

حصدت الفنانة الشابة إيمى إسلام إشادات الجمهور عن تجسيدها شخصية «رقية» ضمن أحداث مسلسل «عملة نادرة» المعروض حالياً فى سباق دراما رمضان، خاصة أنها قدمت شخصية بائعة السمك بشكل واقعى دون افتعال أو مبالغة، وفقاً لآراء المشاهدين.

«ماندو» يوظف ممثليه بشكل جيد والجمهور كان مشتاقاً لـ«عيد»

ومن جانبها، قالت إيمى إسلام فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المخرج ماندو العدل هو من اختارها للمشاركة فى مسلسل «عملة نادرة»، مضيفة: «أعتبر ماندو العدل أفضل مخرج تعاونت معه، لأنه شخص على المستوى الإنسانى أكثر من رائع، ويتعامل مع أصغر ممثل وكأنه أكبر ممثل، ويحرص على توظيف ممثليه بشكل جيد، وإبراز أفضل ما لديهم من أداء.

«حبيت رقية وانبهرت بيها».. هكذا كشفت إيمى إسلام عن مشاعرها تجاه الشخصية التى جسدتها، لاسيما -وتقصد رقية- كانت تعول والدها الكفيف رغم صداماتها مع شقيقها المتشدد، متابعة: «لو ماكنتش أنا عملت الدور ده كنت أتمنى إنى أعمله».

تعلم اللهجة الصعيدية

وعن فترة التحضيرات للشخصية على مستوى تعلم اللهجة الصعيدية وطريقة الأداء، ردت قائلة: خضعت لجلسات مع مصحح اللهجة الأستاذ عبدالنبى الهوارى، وكان سعيداً بإجادتى للهجة على نحو كبير، خاصة أن الصعايدة لهم أسلوب معين فى طريقة الكلام، وذلك بعيداً عن المبالغات التى نراها فى بعض الأعمال الصعيدية، إذ نجد صناعها يتحدثون بطريقة بعيدة كل البعد عن الواقع.

واستطردت «إيمى» فى حديثها قائلة: أملك صداقات عديدة داخل مجتمع الصعيد، وهؤلاء هم من استمددت منهم تفاصيل «رقية»، فلم ألجأ لمشاهدة أعمال صعيدية سبق عرضها بسبب المبالغات التى أشرت إليها سلفاً، أما على مستوى طريقة الأداء، فأنا أعتمد على فطرتى عند تجسيد أى شخصية، فبمجرد قراءتى للسيناريو أجد الشخصية تجسدت بداخلى من لحم ودم دون سابق إنذار.

وكشفت إيمى عن سبب ظهورها فى «عملة نادرة» دون وضع أى مساحيق تجميلية على وجهها قائلة: لم أجد طبيعة شخصية «رقية» تستلزم ظهورها بـ«ماكياج»، لأنها بائعة سمك داخل نجع فى الصعيد، وبالتالى ليس منطقياً وضعها لمستحضرات تجميلية، كما جاءت وجهة نظرى متسقة مع تعليمات المخرج ماندو العدل فى هذا الشأن.

صفعة حقيقية في مشهد

وبسؤالها عن أصعب مشاهدها فى مسلسل «عملة نادرة» ردت بقولها: كدت أسقط من قارب فى البحيرة خلال أول أيام التصوير، وذلك بعد تعثر قدمى بالعباءة التى أرتديها، فاصطدمت بالقارب بقوة وكدت أن أسقط منه، ولكنى نجحت فى الحفاظ على توازنى.

وأضافت: أذكر مشهداً آخر صفعنى فيه شقيقى على وجهى، وكانت الصفعة حقيقية وآلمتنى بشدة، كما أن مشاهدى معه بشكل عام كانت مؤلمة نفسياً، لأنه كان يريد زواجى على غير رغبتى.

وأعربت إيمى إسلام عن سعادتها البالغة جراء عودة الفنان أحمد عيد للوقوف أمام الكاميرات من جديد فى «عملة نادرة»، وذلك بعد غيابه عن الدراما التليفزيونية لأعوام عدة، فقالت: الجمهور كان مشتاقاً لرؤية أحمد عيد على الشاشة، وهذه الحالة تجلت واضحة فى تعليقات الناس على السوشيال ميديا، والحقيقة أن عودة الأستاذ أحمد عيد جاءت مختلفة ومميزة وبدور تراجيدى، وذلك بعد أعوام من إبحاره فى عالم الكوميديا.

مسلسل «عملة نادرة» من بطولة نيللى كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وجومانا مراد، وكمال أبورية، وأحمد فهيم، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.