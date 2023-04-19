أسعار الكعك والبسكويت في منافذ وزارة الزراعة.. تبدأ من 80 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح أسعار بسكويت وكعك العيد في منافذها لتلبية احتياجات المواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي:

- بسكويت نشادر 120 جنيها.

- بسكويت برتقال 150 جنيها.

- كعك سادة 120 جنيها.

- كعك مكسرات 150 جنيها.

- غريبة سادة 130 جنيها.

- غريبة مكسرات 150 جنيها.

- بيتى فور مشكل 150 جنيها.

- بيتى فور سادة 180 جنيها.

- منين عجوة 80 جنيها.

تبدأ من 80 جنيها.. أسعار البسكويت في منافذ وزارة الزراعة

وجاءت أسعار الكحك والبسكويت في منافذ وزارة الزراعة ، من داخل المشروع الخدمي للتغذية المدرسة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كما يلي :

بسكويت نشادر 90 جنيها.

كعك 80 جنيها.

بيتي فور 110 جنيهات.

مشكل 110 جنيهات.

غريبة 100 جنيه.

شكلمة 120 جنيها.

سابلية شوكولاتة 120 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة بسكويت العيد من إنتاج معهد تكنولوجيا الأغذية ومشروع التغذية المدرسية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

القصير: أسعار الكحك والبسكويت في منافذ وزارة الزراعة مناسبة لجميع الفئات

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إنّ الكعك مطروح للبيع حاليا في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام حاليا بحديقة الأورمان و منافذ معهد تكنولوجيا الأغذية في الجيزة ومنافذ مشروع التغذية المدرسية التي تتواجد في أكثر من 15 محافظة، بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة

16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي

9 منافذ شباب الخريجين بالدقي

6 منافذ في شارع الهرم - المطبعة

منفذ وحدة تقطيع في كفر غطاطي

منفذ مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشبرا

منفذ ميدان لاظوغلي بالقاهرة

منفذ محل 278 بداخل سوق العبور

منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية في 6 أكتوبر

منفذ الحى المتميز بـ6 أكتوبر

فاكهة وخضار رقم 246 بسوق الجملة بأكتوبر

منفذ كورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي

3 منافذ بالتبين

3 منافذ في 15 مايو بالقاهرة

7 منافذ في أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين ودهب والطور ونوبيع وطابا.