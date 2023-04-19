هل وقفة عيد الفطر إجازة رسمية؟.. قرارات مهمة للقطاعين الحكومي والخاص

هل وقفة عيد الفطر إجازة رسمية؟، سؤال يتردد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، خاصة بين موظفي القطاع الخاص، الذين صدر لهم قرارات العاملين في القطاع الحكومي ذاتها، وعلى الرغم من ذلك تنتاب البعض منهم حالة من القلق حول أيام إجازات عيد الفطر 2023.

مصادر تجيب عن سؤال: هل وقفة عيد الفطر إجازة رسمية؟

«الوطن» بدورها الخدمي للقراء تقدم لهم الإجابة عن السؤال المطروح والمنتشر حاليا: هل وقفة عيد الفطر إجازة رسمية؟، بعد التواصل مع أحد المصادر بوزارة القوى العاملة، ومصدر آخر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وقفة عيد الفطر إجازة رسمية وبأجر كامل

وأجابت مصادر حكومية، من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدة أن وقفة عيد الفطر المبارك 2023 ستكون غدا الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وهي إجازة بأجر كامل للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص؛ إذ حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقم 1405 لسنة 2023، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك 1444 هجرية، والذي يحل وفقا لمركز البحوث الفلكية يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، ينص القرارعلى اعتبار إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء معا خلال الفترة من الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 أبريل 2023 ـ بأجر كامل للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالمدارس والجامعات الحكومية والأهلية، وشركات ومؤسسات القطاع العام والأعمال العام.

وقفة عيد الفطر إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

كما صدر قرار من وزير القوى العاملة حسن شحاته، برقم 14 لسنة 2023، باعتبار إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، لمدة 6 أيام، تبدأ من الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

ووفقا لهذه القرارات الوزارية، فإن الإجابة عن السؤال هل وقفة عيد الفطر إجازة رسمية؟، بنعم، وبأجر كامل، وهي غدا الخميس.