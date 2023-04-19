ارتفاع عدد ضحايا انفجار أسطوانة غاز في عقار بكرداسة إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز في عقار بمنطقة كرداسة إلى 7 أشخاص، نتيجة إصابتهم بحروق.

انفجار أسطوانة غاز

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.

وتبين أن الضحايا هم ابن صاحب العقار وزوجته، و5 أطفال، كما أصيب 19 شخصا آخرين من المقيمين بالعقار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

العقار يحتاج لترميم

وأكدت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والمكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، وأستاذ بكلية الهندسة، أن العقار يحتاج لترميم ولا توجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كل التحقيقات.