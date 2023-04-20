مركز القصيم الدولي: هلال شوال سيمكث 23 دقيقة بعد غروب الشمس

أكد مرصد القصيم الفلكي مشاركته في رصد هلال شوال اليوم، لتحديد يوم عيد الفطر 2023، وتحديد نهاية شهر رمضان المبارك.

بيان مرصد القصيم

يأتي ذلك عقب صدور بيان من مركز الفلك الدولي يؤكد استحالة رؤية هلال شهر شوال اليوم، وذكر مرصد القصيم في بيان صحفي، أن هلال شهر شوال 1444 هـ، سيمكث نحو 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

مركز الوطني للأرصاد يذكر حالة الطقس اليوم بالسعودية

ومن ناحية أخرى، ذكر المركز الوطني للأرصاد أن طقس اليوم مهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تسبب جريان السيول على أجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وكذلك أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية»، بالإضافة إلى أنه لا يستعبد أن يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر علي أجزاء من مناطق «الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية».

وبحسب التقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية علي الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15 إلى 35 كم/ساعة، كما ستصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، مع ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط من الأمواج.