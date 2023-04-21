إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة مجهولة بمصر القديمة

قررت النيابة العامة أخذ عينات من جثمان شاب مجهول الهوية عثر على جثته غارقة في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، لإجراء تحليل البصمة الوراثية، تمهيدا لمطابقتها مع أهله في حاله تم التعرف عليه فيما بعد، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بلاغ بالعثور على الجثة

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور علي جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري ونجحت في انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في بداية العقد الثاني من العمر، كما تبين أن الجثة مجهولة الهوية ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وضع الجثة في مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها مهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.