9 أيام ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي.. «اضبط ساعتك»

9 أيام تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، المقرر بدء العمل به في الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ووفقا لقانون التوقيت الصيفي الذي وافق عليه مجلس النواب في جلساته البرلمانية السابقة، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بهذا النظام لمدة 6 أشهر، في إطار توجه الحكومة لترشيد الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

زيادة ساعات النهار في التوقيت الصيفي

جاء الهدف من العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في ظل استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة، وفي ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ويشير التفسير العلمي في زيادة ساعات النهار في التوقيت الصيفي، إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس، ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيا، ويلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.