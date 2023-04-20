مزايا عدادات الكهرباء الذكية.. التعرّف على استهلاكك دون اللجوء للشركة

بدأ عدد كبير من مشتركي الكهرباء يتساءلون عن أوجه الاختلاف بين العداد الذكي عن العداد التقليدي خاصة بعد تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة تبديل العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بعدادات ذكية على مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ذات تكنولوجيا عالية.

أوجه الاختلاف في استخدام العداد الذكي عن العداد التقليدي

وحدد قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدد من أوجه الاختلاف في استخدام العداد الذكي عن العداد التقليدي في عدة محاور مهمة.

شحن كارت العداد مسبوق الدفع والذكي عبر أي منفذ

وأشار قسم العدادات مسبقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر المنشور إلى أنه بالنسبة لطريقة السداد، يمكن شحن الكارت للعدادات مسبقة الدفع والذكية عبر أي منفذ من منافذ خدمة فوري أو أي مكتب تابع لشركة الكهرباء، على غرار النظام القديم الذي تسدد فيه الفاتورة من خلال محصل الكهرباء.

التحكم في استهلاك الكهرباء دون الحاجة للانتظار حتى نهاية الشهر

وأوضح قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر المنشور حجم الاستهلاك بين العدادين الأول للذكي، فيمكنك التحكم بسهولة ويسر في إستهلاك الكهرباء الخاص بك دون الحاجة للانتظار حتى نهاية الشهر وهو الموعد الذي كانت تُحصل فيه الفاتورة بالنظام القديم.

التعرّف على القيمة الاستهلاكية دون اللجوء إلى شركة الكهرباء

وأكد قسم العدادات مسبقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، عبر المنشور أن العداد مسبق الدفع يعمل على تيسير الكثير من الأمور للمستخدم من بينها:

- يستطيع المشترك التعرّف على القيمة الاستهلاكية دون اللجوء إلى شركة الكهرباء أو حتى انتظار وصول الإيصال الخاص بالعداد.

- يمكن أيضاً شحن العداد الذكي عبر الكارت الخاص به، الأمر الذي يضيف إلى شحنة القديم ولا يقوم بإلغائه.