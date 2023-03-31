«الكهرباء» تعلن تركيب 1.3 مليون عداد مسبق الدفع في 4 محافظات بالصعيد

قال المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إنه تم تركيب مليون و288 ألفا و310 عدادات مسبقة الدفع بنسبة 35% من إجمالي عدد المشتركين إضافة إلى تم تركيب 240 ألفا و275 عدادا كوديا من خلال المنصة الإلكنرونية ليبلغ إجمالي عدد المشتركين الواقعين بنطاق عمل الشركة 3 ملايين و649 ألفا و38 مشتركا بمحافظات « الأقصر - أسوان - قنا - سوهاج»

إجمالي المحاضر التي حررتها الضبطية القضائية

وأشار صدقي لـ«الوطن» إلى أن الضبطية القضائية بالشركة حررت 41 ألفا و883 محضرا بقيمة 117 مليونا و399 جنيها وتم تحصيل 40 ألف و694 محضرا بقيمة 93 مليونا و89 جنيها.

إجرءات تحسين نسبة الفقد في الطاقة

وأوضح أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين الفقد الفني بسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة أعمال المنصة الإلكترونية واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها وإحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام الموصلات المعزولة بديلاً عن الموصلات العارية ذات المقاطع الصغيرة بأخرى معزولة ذات مقاطع أكبر وإنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الحالية وإزالة الاختناقات بالشبكات إضافة إلى تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة لتقليل الفقد في المحولات بتشغيلها تشغيلاً إقتصادياً وتركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة.

القضاء علي اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءت التحسين في الفقد غير الفني من خلال مراجعة عدادات استهلاك الطاقة «التوصيلات الثانوية - الثوابت الدقة » بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% كل ثلاث شهور مع مراجعة عدادات استهلاك الطاقة لكبار المشتركين من محطات المحولات ومن موزعات الشركة (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة وذلك بنسبة 100% كل ثلاث شهور ومراجعة عدادات استهلاك الطاقة غير المباشرة للمحولات الخاصة «التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة» وذلك بنسبة 100% كل ستة شهور ورفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك والعمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش مع مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتي لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر والعدادات ذات الشحنات الضعيفة والتوسع في أعمال الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين وأعمال شرطة الكهرباء.