تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 20 إبريل، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، ولكن يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة.

كثافات مرورية بكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين

وبالنسبة إلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية أيضًا، وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنَّه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

تباطؤ في حركة السيارات في باقي شارع الهرم الرئيسي

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل هناك كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية مستمرة حتى كوبري فيصل.

كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة

وتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهر وميدان النهضة حتى الوصول إلى مناطق بولاق وإمبابة، وفي محور صفط فإن هناك كثافات مرورية تزيد في اتجاه جامعة القاهرة.