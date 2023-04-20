توقيت رؤية هلال العيد اليوم.. «البحوث الفلكية» توضح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد رؤية هلال شوال 144، وتوقيت الاستطلاع، حيث يكون بعد غروب الشمس مباشرة اليوم في تمام الساعة 6:25 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

هلال عيد الفطر المبارك

ووفقا للتقارير التي اصدرها المعهد، فإنّ هلال شهر شوال 1444 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 اليوم ويبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي المدن والمحافظات يبقي الهلال لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 دقيقة.

الحسابات الفلكية تحدد موعد عيد الفطر 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ موعد عيد الفطر 2023 في مصر سيكون الجمعة 21 أبريل وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أنّ عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون 29 يوما، وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك الساعة 5:47 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأكد أنّ الرأي النهائي لإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد استطلاع هلال شهر شوال 1444 هجريا، ستكون لـ دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس.