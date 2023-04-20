انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا الجمعة 21-4-2023 أول أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا الجمعة مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة غدا 21-4-2023 أول أيام العيد، خاصة على السواحل الشمالية، مع استمرار تأثير الرياح الشمالية الغربية التي تهب علي شمال البلاد، وتعمل على تحسن الأجواء من الشمال وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، أن وجود مزيد من انخفاض في درجات الحرارة غدا الجمعة أول أيام العيد، مع عودة الشبورة المائية على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، في حالة الطقس غدا الجمعة اول أيام العيد.

درجات الحرارة غدا أول أيام العيد

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20