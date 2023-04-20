برنامج حفلات ساقية الصاوي خلال إجازة عيد الفطر.. اعرف الأسعار والمواعيد

تستقبل ساقية الصاوي عيد الفطر المبارك بباقة مميزة من الحفلات الفنية والفعاليات لقضاء إجازة عيد فطر سعيد بصحبة الأهل والأصدقاء والأحباب، وتتميز بعروضها المتنوعة والتي تلبي اهتمامات جميع الفئات، حيث تشمل الشعر والغناء وعزف الموسيقى.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» برنامج الحفلات الفنية بساقية الصاوي ومواعيد العرض وأسعار التذاكر.

حفل عمرو حسن

يقام الحفل يوم 22 إبريل ثاني أيام العيد بقاعة النهر على مرحلتين، الأولى تكون في تمام الساع 4:30 مساءً، والثانية الساعة 7:30.

ويبلغ سعر تذاكر الحفل 220 جنيها، والحجز يكون من شباك التذاكر بمقر الساقية في الزمالك أو عبر الموقع الإلكتروني من هنــــا.

حفل بلاك تيما

ويقام يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة النهر، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.

حفل الأخوة أبو شعر

وهو حفل إنشاد ديني يقام في الـ27 من إبريل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

طبلة الست

يقام الحفل ثالث أيام العيد الساعة 7:30 مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.

حفل على الحجار

تستعد ساقية الصاوي لإقامة حفل فني للمطرب الكبير على الحجار في الـ29 من شهر إبريل الجاري.

ساقية الصاوي

وتعتبر ساقية الصاوي، أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا، وهي نموذجاً للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية، ويقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة، ويهتم بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون، كما تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي، وتقديم العروض المسرحية، بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.