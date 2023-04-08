كيفية حجز تذاكر حفلات ساقية الصاوي في رمضان بخطوات سهلة

يمتلئ شهر رمضان المبارك، بالحفلات والسهرات المميزة التي تستهوي فئة كبيرة من الناس، الذين يحرصون على قضاء أمسيات ثقافية تقدمها ساقية الصاوي في شهر رمضان خاصة.

وفي السطور التالية، نوضح كيفية حجز ودفع تذاكر ساقية الصاوي للراغبين في حجز الحفلات المختلفة بها على مدار شهر رمضان المبارك.

حجز تذاكر ساقية الصاوي

ويمكن حجز تذاكر حفلات ساقية الصاوي المختلفة من خلال الدخول على موقع الساقية الإلكتروني.

وبعدها يتم الضغط على خانة الحفل.

انقر على خانة الحجز لاختيار المقاعد.

قم بتحديد طريقة الدفع.

طريقة حجز ودفع تذاكر ساقية الصاوي عن طريق فوري

ويمكن حجز تذاكر حفلات ساقية الصاوي من خلال تطبيق فوري

1- الدخول إلى الموقع الرسمي http://culturewheel.com/ar2

اختيار من ضمن الحفلات الموجودة على الموقع

3- اضغط على احجز الآن

4- وبعدها يتم إدخال رقم الهاتف المحمول ثم انقر ابدأ الحجز

5- هل أنت عضو في ساقية الصاوي إذا كنت عضو اضغط على نعم للحصول على خصم

6- اختار أماكن المقاعد ثم اضغط التالي

7- تأكد من الحجز (يظهر تفاصيل سعر التذكرة ورسوم الدفع)

8- ادخل البيانات الشخصية

9- ادخل الموبايل

10- اختار طريقة الدفع عن طريق فوري

11- ستصل رسالة بكود التذاكر عن رسالة نصية

12- ثم يتم الذهاب إلى اقرب فرع فوري من أجل دفع ثمن التذاكر برقم الهاتف وكود الحجز