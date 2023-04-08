رئيس الأوبرا يتابع سير أعمال إنشاء مسرح الجيزة بالسادس من أكتوبر

تابع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية سير الأعمال الإنشائية في مسرح الأوبرا بالجيزة بمدينة 6 أكتوبر (Giza opera house) للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتنفيذ حيث تم الانتهاء من أعمال المبني الفني العملاق الذي يضم قاعات تدريبات مركز تنمية المواهب ويستوعب مئات الدارسين من أبناء مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والمناطق والأحياء المجاورة بالإضافة إلى الجناح الإداري وأماكن الخدمات الأخرى المخصصة لخدمة كافة العروض الفنية وهي مسرح يتسع لـ1200 مشهد، مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش واستديوهات للصوت والتصوير ومكتبة صوتية ومرئية ومخازن للديكور وساحة لانتظار السيارات تتسع لعدد 500 سيارة.

داغر: أوبرا الجيزة نافذة لعرض الفنون الجادة

وقال داغر في بيان صحفي إن أوبرا الجيزة بمدينة 6 أكتوبر تعد رافدا جديدا لمسارح الاوبرا المصرية لتقديم خدمة ثقافية وفنية لأهالي وأبناء مدينتي أكتوبر وزايد والأحياء المحيطة بهما وما يجاورها من مناطق.

وأضاف أنها نافذة لعرض الفنون الجادة التي تختص بها الأوبرا ، باعتبارها من المشروعات الكبرى التي تعد امتدادا للتوسع المستهدف لتقديم كافة أشكال الفنون بمفهومها الحديث والمتطور في مختلف أرجاء مصر مشيرا إلى موقعها المميز الذي يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

وتابع أن العمل الفني سيبدأ بتأسيس مركزا لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الموسيقي والغناء والباليه، وأشاد بالمستوى المميز للأعمال الإنشائية بالمشروع التي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية على أن يتم الافتتاح خلال هذا العام.

مشروع مسرح أوبرا الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر

يذكر أن مشروع مسرح أوبرا الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر بدأت فكرته عام ١٩٩٤ أثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري رئاسة دار الأوبرا المصرية، الذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري فاز بها الدكتور المهندس مراد عبد القادر، من جامعة عين شمس، لتكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث بإجمالي مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها واستغلال باقي المساحة المخصصة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.