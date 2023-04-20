أكبر 4 قروض للموظفين بضمان تحويل المرتب بفائدة متناقصة

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة متنوعة من التمويلات المختلفة للموظفين والعاملين بالدولة، وفقًا لاحتياجات المواطنين، من بين هذه القروض القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل أكبر 4 قروض للموظفين في البنوك العاملة ضمن القطاع المصري (البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي - CIB مصر).

قرض البنك الأهلي المصري بضمان تحويل المرتب:

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 21.25 إلى 22.5%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمانات: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 12 سنة.

قرض المصرف المتحد بضمان تحويل المرتب

- قيمة القرض: يصل إلى 2 مليون جنيه.

- الفائدة: 21.25 إلى 24.5%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمانات: تحويل الراتب.

- مدة القرض: 5 إلى 8 سنوات.

قرض بنك الإسكندرية بضمان تحويل المرتب:

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 20 إلى 27%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمانات: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 12 سنة.

قرض البنك التجاري الدولي - CIB مصر بضمان تحويل المرتب

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 14 إلى 19%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمانات: تحويل الراتب.

- مدة القرض: تصل إلى 8 سنة.