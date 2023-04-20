مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. علقة موت لـ«سهام» بسبب الفلاشة

مفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يحاول الدكتور سهام- محمد عبد الرحمن- مساعدة صديقه يوسف- مصطفى خاطر- ليتذكر مكان الفلاشة، لكن محاولاته تبوء بالفشل، لا سيما بعد أن يصطحبه بسيارته إلى منزله للبحث عنها وأثناء سيرهما في الطريق يهدده سهام بالقتل إن لم يجدها، وهو ما يجعله يستنجد بالمارة في الشارع ليلقنوا سهام علقة موت.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل، يتفاوض مودي الجزاز- محمد لطفى- ويوسف وسهام على فلاشة السدة فيريال، ويحاولون جميعا الحصول عليها لكن السر يكمن لدى يوسف فقط فهو الذي يحتفظ بها إلا أنه فقد الذاكرة ولا يعرف أي معلومات عنها.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.