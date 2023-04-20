مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. هنادي مهنا تتلقى عرضا فنيا جديدا

مفاجأة غريبة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تستقبل عاليا- هنادي مهنا- مكالمة تليفونية للمشاركة في عمل فتي لشركة إنتاج معروفة بمقابل 40 ألف جنيه، فتأخذ والدها المصاب بزهايمر ليكون بجانبها أثناء توقيع العقد، لكنه يتسبب في ضياع أجرها وتخفيضه لـ3 الاف جنيه بعد أن أوصي المنتج بألا يزود الأجر عن هذه الحد لكونه ابنته فنانة مبتدئه، وهو ما أحزنها.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل، يتفاوض مودي الجزاز- محمد لطفى- ويوسف وسهام على فلاشة السدة فيريال، ويحاولون جميعا الحصول عليها لكن السر يمكن لدي يوسف فقط فهو الذي يحتفظ بها إلا أنها فقد الذاكرة ولا يعرف أي معلومات عنها.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.