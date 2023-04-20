ملخص الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل.. سهام يقع في مشكلة مع زوجته

شهد ملخص الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل مفارقات غريبة حيث طاردت السيدة فيريال سهام - محمد عب الرحمن- على خلفية فلاشة مهمة سرقها منها صديقه المجرم يوسف- مصطفى خاطر- قبل أن يقفد الذاكرة وينسى كل شيء، وهددت السيدة الدكتور سهام وجاءت إلى منزله لتطالبه برد الفلاشة، ولكن فوجئت بإقامة صديقه يوسف معه في نفس المنزل فتتعرف على الاثنين.

وأثناء الحديث تشك لي لي - إلهام وجدي- زوجه سهام في خيانة زوجها له معتقدة أنه يخونها مع هذه السيدة، كما اعتقدت أيضًا عاليا- هنادي مهنا- أن خطيبها يخونها وهو ما نفته فيريال وسهام ويوسف، وانتظرت ليرد لها الفلاشة، كما ذهبت لي لي إلى منزل فيرال لتتأكد من خيانة زوجها لها، فتثبت لها فيريال أنها مجرد شخص يخضع للعلاج عل يد زوجها الذي يعمل طبيب نفسين وبسبب كثرة الأسئلة تطردها من المنزل وتهددها بالأمن.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل، يحاول الدكتور سهام التخلص من فيريال ومساعدة صديقه يوسف ليتذكر مكان الفلاشة، لكن محاولاته تبوء بالفشل، لا سيما بعد أن يصطحبه بسيارته إلى منزله للبحث عنها وأثناء سيرهما في الطريق يهدده سهام بالقتل إن لم يجدها، وهو ما يجعله يستنجد بالمارة في الشارع ليلقنوا سهام علقة موت.

واستقبلت هنادي مهنا مكالمة تليفونية للمشاركة في عمل فتي لشركة إنتاج معروفة بمقابل 40 ألف جنيه فتأخذ والدها المصاب بزهايمر ليكون بجانبها أثناء توقيع العقد لكنه يتسبب في ضياع أجرها وتخفيضها لـ3 آلاف جنيه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.